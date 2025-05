Álex Palou diventa il primo spagnolo a vincere la IndyCar 500, parte della Triple Crown of Motorsport Palou ha vinto tre volte la serie IndyCar, ma non aveva mai vinto la famosa gara.

HQ La 500 Miglia di Indianapolis, una delle gare motoristiche più importanti al mondo, considerata una delle più veloci, e parte della "Triple Crown of Motorsport" insieme alla 24 ore di Le Mans e al Gran Premio di Monaco in Formula 1, dà il benvenuto a un nuovo campione: Álex Palou. Il 28enne pilota spagnolo di Barcellona è uno dei migliori piloti del campionato IndyCar, il massimo campionato di corse a ruote scoperte negli Stati Uniti, dove Palou ha debuttato nel 2020. Ecco perché è relativamente sconosciuto per i fan europei, ma la sua vittoria alla Indy500 all'Indianapolis Motor Speedway di Speedway, Indiana, è una pietra miliare nello sport spagnolo, poiché è il primo spagnolo a vincerla, succedendo a Josef Newgarden. Di recente, altri piloti europei includono lo svedese Marcus Ericsson nel 2022, il francese Simon Pagenaud nel 2019 e gli inglesi Dan Wheldon (2005, 2011) e Dari Franchitti (2007, 2010, 2012). Compresa la Indy500, il fulcro del campionato, che si tiene nel fine settimana del Memorial Day, giorno festivo negli Stati Uniti, Palou ha vinto cinque delle sei gare finora disputate nella IndyCar Series 2025, con l'obiettivo di ripetere i successi del 2024, 2023 e 2021.