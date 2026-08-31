Álex Palou vince il quinto titolo della IndyCar Series e il quarto consecutivo

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Lo spagnolo ventinovenne Álex Palou continua a scrivere il suo nome nei libri di storia di uno degli sport più americani, la IndyCar Series, vincendo il suo quinto titolo IndyCar in sei stagioni, il quarto consecutivo, chiudendo decimo nella seconda gara a Milwaukee.

Palou, della Chip Ganassi Racing, è diventato il secondo uomo nella storia a vincere quattro titoli IndyCar consecutivi dopo Sebastien Bourdais, che ne ha vinti quattro tra il 2004 e il 2007. Ha inoltre superato Mario Andretti, Bobby Rahal, Al Unser Jr., Sébastien Bourdais e Dario Franchitti, come gli unici ad aver vinto quattro titoli e a essere solo il terzo a conquistarne cinque in totale; superato solo da Scott Dixon, che ne ha vinciti sei tra il 2003 e il 2020, e da A.J. Foyt, che ne ha conquistati sette tra il 1960 e il 1979.

"Sono leggende. Penso che anche il modo in cui ci sono riusciti sia piuttosto impressionante. Ma penso che riuscirci in poco tempo sia difficile per alcune cose, ma più facile per altre", ha detto Palou (tramite AS). "Questi uomini l'hanno fatto con omologazioni auto diverse, auto completamente diverse. Penso che AJ, dall'inizio all'ultimo, non lo so ora, ma sono passati più di 15 anni, ma voglio dire, hanno attraversato epoche diverse. E questo li ha resi leggende, e spero di essere in quella posizione un giorno".