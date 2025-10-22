Alex Rivas di El Ranchito sul futuro degli effetti visivi: "L'intelligenza artificiale non è da temere, ma da usare come strumento"

HQ

Oltre ai fumetti, ai videogiochi e all'animazione, il San Diego Comic-Con Málaga mette in luce anche uno degli aspetti tecnicamente più impegnativi dell'intrattenimento moderno: effetti visivi.

Ecco perché abbiamo incontrato Alex Rivas, un esperto di effetti visivi del rinomato studio spagnolo El Ranchito, per parlare di alcune delle tecnologie che plasmano il futuro degli effetti visivi.

Prima di tutto, Rivas riflette sul panel dello studio alla convention: "Il passato riguardava lo sviluppo dell'industria, lo sviluppo della tecnologia. Ora stiamo raggiungendo il picco, ma un'altra cosa sta arrivando: l'intelligenza artificiale. Dobbiamo affrontare l'IA, non per temerla, ma per usarla come strumento. Ci aiuterà a continuare a sviluppare il nostro lavoro quotidiano e a continuare a far progredire gli effetti visivi, perché il settore si sta evolvendo molto rapidamente e dobbiamo aggiornarci".

Abbiamo anche chiesto informazioni sulle scoperte tecnologiche dall'ultima discussione pubblica e Rivas è stato chiaro: "L'intelligenza artificiale sarà il futuro. Gli schermi volumetrici hanno avuto il loro momento, ma abbiamo ridimensionato. L'intelligenza artificiale sarà lo strumento che ci permetterà di continuare negli effetti visivi. Gli esseri umani sono qui per restare e l'intelligenza artificiale ci aiuterà a esprimere la nostra visione artistica".

Parlando della sperimentazione con l'intelligenza artificiale ha aggiunto: "Stiamo testando gli strumenti per vedere quali capacità possiamo estrarre. L'intelligenza artificiale non sostituirà gli artisti. È uno strumento per valorizzare il nostro lavoro. La visione soggettiva dell'artista sarà sempre essenziale".

Probabilmente il punto chiave di questa parte dell'intervista, e ciò che Alex Rivas ha voluto chiarire riflettendo su come l'IA stia plasmando il futuro degli effetti visivi, è che "L'IA non deve essere temuta, ma deve essere usata come strumento."

Naturalmente, durante l'intervista, l'artista di El Ranchito ha anche riflettuto sul suo lavoro su Stranger Things e Game of Thrones, così come sui prossimi progetti. Questa è un'esclusiva che pubblicheremo presto, quindi rimanete sintonizzati per saperne di più.