Alex Rivas di El Ranchito sul suo lavoro in Stranger Things e Game of Thrones: "Quella sequenza... Quello era El Ranchito"

Dopo la nostra esclusiva sul futuro degli effetti visivi, in cui Alex Rivas ha sottolineato che "l 'intelligenza artificiale non deve essere temuta, ma deve essere usata come strumento", abbiamo anche parlato con l'artista VFX di El Ranchito di alcuni dei progetti più iconici dello studio.

Ora... quando si discuteva del loro portfolio, Stranger Things è venuto fuori per primo. "Ho contribuito in minima parte, ma i miei colleghi hanno fatto un lavoro incredibile. Ad esempio, la sequenza del bunker di Eleven. Distrugge l'intero bunker, tira fuori le porte. Quella sequenza... quello era El Ranchito. Inoltre, le sequenze di attacco di Beckner, senza di lui nell'inquadratura ma distruggendo il villaggio. È stato incredibile vederlo sullo schermo. Lavorare con i fratelli Duffer è stata una sfida; Dovevamo dare il massimo, e a loro è piaciuto".

Rivas riflette anche sui suoi inizi di carriera con Game of Thrones: "Avevo circa 20 o 21 anni quando ho iniziato, e lavorare a Game of Thrones è stato come un sogno che si è avverato. Per un ragazzo di questo settore, è stato spaventoso ma incredibile. L'equipaggio è stato meticoloso con ogni pixel e l'attenzione ai dettagli mi ha insegnato molto sull'imbarcazione".

Sfortunatamente, Alex Rivas non può rivelare nulla su prossimi progetti fino a quando non saranno completati. "Fino a quando non uscirà il trailer, non possiamo dire nulla, perché i nostri contratti sono così", spiega. Tuttavia, è sicuro dire che possiamo aspettarci presto qualcosa di nuovo da lui.

Nel frattempo, se volete saperne di più sul futuro degli effetti visivi, sul suo lavoro su Stranger Things e Game of Thrones, e molto altro ancora, date un'occhiata qui sotto alla nostra conversazione completa con Alex Rivas.