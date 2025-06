Alexander Bublik definisce la vittoria di Draper "il miglior momento della sua vita", riceve una calorosa ovazione al Roland Garros

HQ

Alexander Bublik ha detto che battere Jack Draper al Roland Garros è stato "il momento più bello della sua vita, punto". E' la vittoria più grande per il 27enne tennista kazako, e anche la sua migliore settimana, raggiungendo i quarti di finale di un major per la prima volta nella sua carriera, in una serie che ha visto sconvolti due top 10: Álex de Miñaur (in rimonta da due set di svantaggio, 6-2, 6-2, 4-6, 3-6, 2-6) e ieri sera contro Jack Draper, anche in rimonta (5-7, 6-3, 6-2, 6-4).

Bublik, l'unico quarto di finale nel singolare maschile sotto la top 15 (è classificato 62°) era emozionato e senza parole dopo aver vinto il giocatore inglese, un trionfo che pochi, incluso lui, si aspettavano. Vedendolo emozionato, la folla ha risposto con una standing ovation di un minuto che lo ha lasciato in lacrime. "A volte nella vita c'è solo una possibilità, e avevo la sensazione che fosse mia, e non potevo lascirmela sfuggire. Stare qui, è il momento più bello della mia vita, punto".

Dopo il suo sforzo, ha un giorno di riposo prima di affrontare Jannik Sinner mercoledì. Il numero 1 del mondo, che non ha perso un set in tutto il torneo, potrebbe essere troppo per Bublik, ma il kazako cercherà di dare il massimo.