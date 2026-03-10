Alexander Butterfield muore a 99 anni

HQ

Alexander Butterfield, l'ex vice assistente della Casa Bianca la cui rivelazione del sistema segreto di registrazione del presidente Richard Nixon ha fornito la "prova fumante" che ha portato alle dimissioni di Nixon, è morto all'età di 99 anni. La sua morte fu confermata dalla moglie nella sua casa a La Jolla, San Diego, un mese prima del suo centesimo compleanno.

Originario di Pensacola, Florida, Butterfield si arruolò nell'US Air Force nel 1948 e prestò servizio come pilota da combattimento in Vietnam prima di entrare nel servizio governativo. Divenne vice del capo di gabinetto di Nixon, H.R. Haldeman, e fu responsabile della conservazione dei registri storici della presidenza, che includevano la supervisione dell'installazione del sistema di registrazione attivato vocalmente.

Alexander Butterfield // Shutterstock

Nel 1973, durante un interrogatorio preliminare da parte della Commissione Watergate del Senato, Butterfield confermò l'esistenza dei dispositivi di registrazione. La sua rivelazione sconvolse la nazione, fornendo prove inconfutabili del coinvolgimento di Nixon nell'insabbiamento del Watergate. Sebbene Nixon si dimise per evitare l'impeachment, Butterfield non fu mai coinvolto nello scandalo.

Successivamente Butterfield fu amministratore della Federal Aviation Administration e consigliò Oliver Stone per il film Nixon del 1995, apparendo persino in un cameo. Conosciuto per le sue riflessioni sul periodo trascorso nell'amministrazione Nixon, una volta osservò che Nixon avrebbe dovuto dimettersi prima e descrisse la Casa Bianca sotto Nixon come una "cloaca" di isolamento e risentimento.