Alexander Skarsgård recita nella commedia romantica Pillion

A24 ha lanciato alcuni film romantici diversi quest'anno, con forse il più notevole del gruppo che è stato Babygirl di Nicole Kidman all'inizio di quest'anno. Il prossimo film vedrà Alexander Skarsgård nel ruolo principale e al fianco di Harry Melling è una commedia romantica britannica molto piccante.

È noto come Pillion e ruota attorno a un uomo (Melling) che è un po' stordito e confuso quando cattura l'attenzione di un motociclista robusto e incredibilmente bello (Skarsgard), un momento che si trasforma in una relazione molto bollente.

In arrivo in alcuni cinema di tutto il mondo a ottobre e in altri, come il Regno Unito a fine novembre il 28 del mese, potete vedere il trailer del film scritto e diretto da Harry Lighton qui sotto.