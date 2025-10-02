news
Pillion
Alexander Skarsgård recita nella commedia romantica Pillion
Il prossimo film di A24 vede anche la partecipazione di Harry Melling.
A24 ha lanciato alcuni film romantici diversi quest'anno, con forse il più notevole del gruppo che è stato Babygirl di Nicole Kidman all'inizio di quest'anno. Il prossimo film vedrà Alexander Skarsgård nel ruolo principale e al fianco di Harry Melling è una commedia romantica britannica molto piccante.
È noto come Pillion e ruota attorno a un uomo (Melling) che è un po' stordito e confuso quando cattura l'attenzione di un motociclista robusto e incredibilmente bello (Skarsgard), un momento che si trasforma in una relazione molto bollente.
In arrivo in alcuni cinema di tutto il mondo a ottobre e in altri, come il Regno Unito a fine novembre il 28 del mese, potete vedere il trailer del film scritto e diretto da Harry Lighton qui sotto.
