Alexander Sørloth chiede all'Atlético de Madrid di venderlo, scontento come sostituto

Alexander Sørloth ha voglia di più. L'attaccante norvegese, che è stato quasi pichichi (capocannoniere) della Liga 2023/24, con 23 gol e nessun rigore per il Villarreal, e in seguito ha segnato 20 gol per l'Atlético de Madrid nella stagione successiva de LaLiga, secondo quanto riferito è scontento della sua situazione come giocatore sostituto. Secondo un giornalista del quotidiano spagnolo ABC (via Fichajes.net), Sorloth ha chiesto che il club venga venduto proprio in questo mercato estivo.

Sorloth non era contento quando gli sono stati concessi solo otto minuti di gioco durante la partita di domenica contro l'Espanyol, una partita che l'Atlético de Madrid ha perso negli ultimi dieci minuti. Sorloth ha visto come Simeone ha scelto Antoine Griezmann e Giacomo Raspadori prima di lui, e non è contento del suo ruolo secondario con i piani dell'allenatore Simeone.

Così, ha chiesto al club di essere venduto prima di passare un'altra stagione in panchina, sperando di diventare la stella della squadra, come era al Villarreal. Secondo i giornalisti spagnoli, solitamente sensazionalistici, Sorloth è "monumentalmente arrabbiato"... Ma il club è disposto a venderlo quest'estate, per una quota di trasferimento di 35 milioni di euro. Non per meno, e solo se l'Atleti riuscirà a trovare un suo sostituto in tempo.