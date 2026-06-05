Alexander Stubb: "Il Canada dovrebbe essere il 28° stato membro dell'Unione Europea"

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Nonostante la piccola popolazione del paese, il presidente finlandese Alexander Stubb è diventato una voce politica di rilievo, non solo in Europa ma anche in tutto il mondo. Ora sta proponendo una proposta che molti sicuramente hanno considerato da molto tempo, ma che fino ad ora sembrava una fantasia.

Stubb afferma (grazie, CNBC) che la situazione globale richiede un'espansione dell'UE e suggerisce che l'unione dovrebbe includere, tra gli altri:

"Non sarebbe meraviglioso se il Canada fosse il 28° stato membro dell'Unione Europea piuttosto che il 51° stato degli Stati Uniti?"

Attualmente, nove paesi cercano l'adesione all'UE: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia e Ucraina. Si trovano in fasi diverse del processo e diversi di loro affrontano ostacoli che ostacolano l'adesione.

Si può immaginare che una nazione molto ben governata e pacifica come il Canada troverebbe, almeno in teoria, facile diventare membro, anche se non si trova affatto in Europa.