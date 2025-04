Alexander Zverev chiamato "picchiatore di mogli" da uno spettatore durante una partita di tennis a Monaco di Baviera

HQ

Il tennista tedesco Alexander Zverev è stato disturbato da uno spettatore durante una partita dei quarti di finale del Munich Open contro Tallon Griekspoor, riferendosi ad accuse di abusi domestici. Gli è stato gridato (in tedesco) "andiamo, picchiatore di mogli". Zverev ha chiesto al presidente Fergus Murphy di cacciare lo spettatore.

Lo spettatore si riferiva a due accuse di abusi domestici contro il tennista 27enne. Nel 2020 è stata accusata dalla sua ex amica Olya Sharypova di violenza domestica. Non ha sporto denuncia e, dopo un'indagine di 15 mesi, l'ATP Tour non ha preso provvedimenti contro il giocatore in quanto non c'erano "prove sufficienti" (via Tennis365).

Nel 2023 è stata accusata di abusi domestici da Brenda Patea, ex fidanzata e madre di suo figlio. Quel caso è andato a processo e il caso è stato archiviato nel 2024 dopo che l'imputato ha voluto porre fine al processo. Zverev ha dovuto pagare 200.000 euro in un accordo transattivo, "ma ciò non ha comportato una decisione sulla colpevolezza o l'innocenza", ha detto un tribunale di Berlino.

Successivamente, diversi spettatori hanno ricordato a Zverev i casi passati. Di recente, nella finale degli Australian Open che ha perso contro Jannik Sinner, uno spettatore ha gridato "L'Australia crede a Olya e Brenda"