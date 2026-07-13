Alexander Zverev considera Jannik Sinner "il miglior giocatore del mondo" nonostante giochi a un livello "molto simile"

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Jannik Sinner è stato incoronato nuovamente a Wimbledon, battendo Alexander Zverev 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 domenica, una vittoria che quasi garantisce a Sinner il numero 1 del mondo fino alla fine dell'anno, e colloca anche Zverev secondo, davanti all'infortunato Alcaraz. D

Nonostante la sconfitta del tedesco per la decima volta consecutiva contro Sinner, la partita è stata diversa e, almeno durante i primi due set, molto più combattuta. "Penso di averlo sfidato oggi", ha detto Zverev, più orgoglioso del suo lavoro nonostante il risultato, aiutato da un recente miglioramento che gli ha portato a raggiungere la sua prima semifinale e finale a Wimbledon, e anche il suo primo titolo del Grande Slam a Roland Garros.

"Mi sembrava che stessimo giocando a un livello molto, molto simile, che è estremamente alto. Penso che entrambi giocassimo a un livello estremamente alto nei primi due set. Ho mancato un sfortunato dritto all'inizio del tiebreak del secondo set. Questo ha un po' cambiato un po' lo slancio. Nel complesso, ho trovato il livello molto buono."

Tuttavia, Zverev pensa ancora che Jannik Sinner abbia dimostrato ancora una volta perché è "il miglior giocatore del mondo", e che "probabilmente ci sono solo tre ragazzi che possono sfidarlo".