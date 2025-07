Alexander Zverev è in cima alle teste di serie del singolare maschile al Canadian Open questa settimana Il Canadian Open di Toronto inizia domani per le teste di serie.

HQ Ha già preso il via a Toronto il Canadian Open: un torneo Masters 1.000 che fa parte della stagione sul cemento, attualmente denominato National Bank Open, che durerà fino al 7 agosto. Il giocatore australiano di genitori russi Alexei Popyrin difenderà il titolo vinto contro Andrey Rublev l'anno scorso. Con il primo turno di qualificazione già in corso, le 32 teste di serie hanno ottenuto un bye al primo turno e faranno il loro debutto martedì 29 luglio (all'alba dell'ora europea). Con le assenze di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il numero 3 del mondo Alexander Zverev sarà la testa di serie, sperando di aggiungere un altro titolo quest'anno dopo il Munich Open, nella stagione che lo ha visto perdere la finale degli Australian Open contro Sinner. È stato nel 2017 che ha vinto il suo unico Canadian Open, il primo di sette titoli Masters 1.000. Sulla base delle classifiche ATP del 21 luglio, queste sono le 32 teste di serie del singolare maschile al Canadian Open 2025:

Alexander Zverev (Germania)

Taylor Fritz (Stati Uniti)

Lorenzo Musetti (Italia)

Ben Shelton (Stati Uniti)

Runa Holger (Danimarca)

Andrey Rublev (Russia)

Frances Tiafoe (Stati Uniti)

Casper Ruud (Norvegia)

Alex de Minaur (Australia)

Daniil Medvedev (Russia)

Karen Khachanov (Russia)

Repubblica Jakub Menšík (Repubblica Ceca)

Flavio Cobolli (Italia)

Francisco Cerúndolo (Argentina)

Arthur Fils (Francia)

Tomáš Macháč (Repubblica Ceca)

Ugo Humbert (Francia)

Alexei Popyrin (Australia)

Jiří Lehečka (Repubblica Ceca)

Alejandro Davidovich Fokina (Spagna)

Félix Auger-Aliassime (Canada)

Denis Shapovalov (Canada)

Stefanos Tsitsipas (Grecia)

Tallon Griekspoor (Paesi Bassi)

Brandon Nakashima (Stati Uniti)

Alex Michelsen (Stati Uniti)

Gabriel Diallo (Canada)

Lorenzo Sonego (Italia)

Alexandre Müller (Francia)

Nuno Borges (Portogallo)

Cameron Norrie (Regno Unito)

Arnaldi (Matteo Arnaldi)

Celso Pupo / Shutterstock