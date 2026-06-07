Alexander Zverev è ora vincitore del Grande Slam: batte Flavio Cobolli in cinque set

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Alexander Zverev è ora, finalmente, campione del Grande Slam. Il tennista tedesco ha vinto quasi tutto ciò che c'è da vincere nel tennis: ben 25 titoli singolare, inclusi due ATP Finals e sette tornei Masters 1.000, oltre a una medaglia d'oro olimpica a Tokyo.

Quello che non ha mai vinto è stato un titolo major, perdendo in tutte le sue finali precedenti contro Dominic Thiem (US Open 2020), Carlos Alcaraz (Roland Garros 2024) e Jannik Sinner (Australian Open 2025). Curiosamente, anche Andre Agassi ha aspettato la sua quarta finale per vincere un Grande Slam, e alla fine ne ha conquistati otto...

Il Roland Garros 2026 è stato diverso: in un torneo senza Alcaraz, con Sinner che ha perso al secondo turno e Djokovic al terzo, la pressione era alta per Zverev: era il favorito naturale, ma alcuni pensavano fosse il momento per giovani come Fonseca, Jódar e Mensik. Ma il Grande Slam più imprevedibile da tempo si è concluso nel modo più logico, e Zverev ha sconfitto Flavio Cobolli (chi avrebbe mai pensato che l'italiano ventiquattrenne, 14° al mondo, con solo 3 titoli in carriera e una sola apparizione ai quarti di finale di un Grande Slam (Wimbledon 2025) sarebbe arrivato a questo punto?).

Zverev ha dovuto lavorare sodo, combattendo in cinque set, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1, il che lo rende il tedesco giusto per vincere il Roland Garros dai tempi di Henner Henkel... nel 1937! E nell'era Open, dal 1968, solo due tedeschi avevano vinto titoli importanti prima: Boris Becker agli Australian Open 1996 e Michael Stich a Wimbledon nel 1991.