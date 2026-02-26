Alexander Zverev eliminato al secondo turno del Mexican Open dal numero 84 al mondo Kecmanović

HQ

Alexander Zverev, con l'obiettivo di vincere il suo primo titolo del 2026 in uno dei pochi tornei che giocherà senza Alcaraz, Sinner e Djokovic nelle vicinanze, e in uno senza la maggior parte della top 10, inclusa l'eliminazione precoce di Alex de Miñaur, è comunque caduto 6-3, 6-7(3), 7-6(4) contro il serbo Miomir Kecmanović, classificato 84° al mondo, al secondo turno del Mexican Open.

È stata la prima vittoria di Kecmanović contro una top 5 dopo undici incontri, ma la seconda contro Zverev dopo quattro partite. Ha detto che, essendo Zverev il favorito, non aveva alcuna pressione; Era anche "più aggressivo quando contava e serviva molto meglio dei miei soliti standard".

Sempre negli ottavi di finale del Mexican Open, un altro favorito Alejandro Davidovich Fokina, finalista lo scorso anno, ha perso in due set contro Mattia Belluci, mentre la nuova promessa spagnola Rafael Jódar ha perso contro Terence Atmane in tre set. Jódar aveva precedentemente impressionato battendo Cameron Norrie.

Quarti di finale del Mexican Open (venerdì):



Wu Yibing vs. Flavio Cobolli - 1:00 AM CET, 12:00 GMT



Miomir Kecmanovic vs. Terence Atmane - 15:00 CET, 2:00 GMT



Frances Tiafoe vs. Mattia Bellucci - 14:10 CET, 1:10 GMT



Valentin Vacherot vs. Brandon Nakashima - 16:00 CET, 3:00 GMT

