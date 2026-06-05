Alexander Zverev raggiunge la quarta finale del Grande Slam ed è il grande favorito per il Roland Garros

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Alexander Zverev, 29 anni, ha giocato bene le sue carte, e il tedesco, numero 3 al mondo, da tempo considerato il miglior tennista mai mai conquistato un Grande Slam, ha raggiunto la finale del Roland Garros, battendo il ventenne ceco Jakub Mensik 7-5 6-2 3-6 6-3.

Zverev, numero 3 al mondo, ha raggiunto la finale del Roland Garros nel 2024 perdendo contro Alcaraz, la finale degli Australian Open nel 2025 contro Sinner, e la finale degli US Open nel 2020, perdendo contro Dominic Thiem, ma vivendo alla fine dell'era dei "big three" con Nadal, Djokovic e Federer, e all'inizio dell'era Alcaraz-Sinner, Zverev non era mai riuscito a vincere un major (ha vinto due finali ATP, nel 2018 e 2021, e una medaglia d'oro a Tokyo 2020).

Quando Sinner ha perso al secondo turno e Djokovic al successivo, tutti gli occhi si sono rivolti su Zverev: potrà essere "ora o mai più" per Zverev, ma ha trattenuto le promesse giovani (Mensik e anche il diciannovenne Rafa Jódar) e sarà il grande favorito per la finale contro Matteo Arnaldi o Flavio Cobolli domenica.