Alexander Zverev sopravvive al suo secondo match del Grande Slam più lungo nel primo turno degli US Open

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Alexander Zverev sa di avere un'altra buona possibilità di gloria agli US Open, ora che due dei soliti vincitori del Grande Slam, Jannik Sinner e Novak Djokovic, sono fuori; Sinner per infortunio e Djokovic dopo essere stato eliminato al primo turno. Il campione in carica Carlos Alcaraz torna dopo quattro mesi, quindi potrebbe non essere al 100%, e il tedesco ha approfittato di una situazione simile a Roland Garros per conquistare il suo primo major.

Zverev, però, ha rischiato di cadere al primo turno come Djokovic, e ha resistito a un'epica partita in cinque set in quasi cinque ore contro Lorenzo Sonego: 6-4 3-6 6-7(7) 7-5 6-4, in quattro ore e 53 minuti, il secondo match del Grande Slam più lungo della sua carriera. È finito all'1:55 di mercoledì mattina, ora locale di New York, e Zverev ha semplicemente detto che è "solo felice di aver vinto, basta".

Zverev ha esteso il suo record contro Sonego a 7-0, ma l'attuale numero 89 del mondo ha spinto Zverev al limite, e potrebbe sentirlo più a lungo nel torneo di due settimane. Il numero 2 del mondo affronterà Quentin Halys al secondo turno.