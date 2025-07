Alexandra Daddario e Cole Sprouse sono i protagonisti di I Wish You All The Best

Lionsgate sta cercando di raccontare la storia di un giovane che è alle prese con la propria identità questo autunno. Come parte del film, I Wish You All The Best, seguiamo il Ben di Corey Fogelmanis, uno studente delle superiori che dopo aver fatto coming out come non binario viene cacciato dalla casa di famiglia e incaricato di trovare un altro posto dove stare.

Questo importante cambiamento vede Ben rivolgersi presto alla loro sorella maggiore, interpretata da Alexandra Daddario, che li accoglie insieme a suo marito, interpretato da Cole Sprouse. Questo mette Ben su un nuovo percorso in cui trovano il supporto di altre persone, tra cui un'insegnante d'arte interpretata da Lena Dunham.

I Wish You All The Best arriverà nei cinema dal 7 novembre e puoi vedere l'ultimo trailer e la sinossi completa qui sotto.

"In questa storia di formazione rinfrescante e moderna basata sul libro best-seller di Mason Deaver, un liceale (Corey Fogelmanis) si dichiara non binario e viene cacciato dalla casa della sua famiglia. Non avendo nessun altro a cui rivolgersi, si trasferiscono con la loro sorella maggiore (Alexandra Daddario) e suo marito (Cole Sprouse). Dopo essersi iscritti a una nuova scuola, trovano il sostegno di un'eccentrica insegnante d'arte (Lena Dunham) e formano un legame inaspettato con uno studente di buon cuore (Miles Gutierrez-Riley). Con l'aiuto delle loro nuove relazioni, affrontano gli imbarazzanti ostacoli della giovane età adulta in questo viaggio dolcemente divertente alla scoperta di sé che celebra il potere di essere fedeli a se stessi.