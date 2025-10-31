Alexandra Daddario vorrebbe giocare Wonder Woman

Le speculazioni su chi interpreterà Wonder Woman sono diffuse, dal momento che il vecchio universo DC (dove il personaggio era interpretato da Gal Gadot) è stato ritirato a favore di quello nuovo di James Gunn e Peter Safran. È stato confermato che i lavori sul prossimo film sono in corso con una sceneggiatura di Ana Nogueira (Supergirl ), quindi ragionevolmente, il casting non dovrebbe essere troppo lontano, e ora sappiamo di almeno una persona che sarebbe interessata, che è anche un nome spesso richiesto dai fan in questo contesto.

Quando ScreenRant ha recentemente avuto l'opportunità di chiedere ad Alexandra Daddario se avesse visto i desideri dei fan, ha risposto che non era qualcosa che aveva notato. Tuttavia, se l'offerta dovesse arrivare, coglierebbe volentieri l'occasione:

"Sono lusingato di sentire che sta succedendo, ma non l'ho visto. Ma naturalmente, lavorare con James Gunn sarebbe stato fantastico sotto ogni punto di vista, ma non ero consapevole che stesse succedendo".

Tuttavia, Daddario ha 39 anni e si vocifera che Gunn voglia qualcuno un po' più giovane nel ruolo in modo da poter interpretare il personaggio per molto tempo. Cosa ne pensi di Daddario nel ruolo di Wonder Woman ?