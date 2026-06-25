Alexia Putellas invia un messaggio rassicurante, si trova a Caracas, Venezuela, per eventi di beneficenza

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Giovedì pomeriggio è arrivata la notizia che Alexia Putellas, che ha trascorso 14 anni al FC Barcelona vincendo due Palloni d'Oro, si sarebbe unita al London City Lionesses, un club della Women's Super League, per le prossime due stagioni. Putellas vuole restare vicina al Barcellona, rifiutando offerte negli Stati Uniti, e si dice che abbia dato priorità a una squadra nella massima divisione inglese per rimanere competitiva e guadagnarsi un posto nella nazionale spagnola la prossima estate per i Mondiali.

L'annuncio ufficiale del club della Women's Super League non è ancora stato fatto, e la notizia è emersa quando Putellas era in Venezuela per un evento di beneficenza. Nelle storie di Instagram, Putellas ha confermato di essere al sicuro dopo i terremoti avvenuti durante la notte.

"Ciao a tutti. Considerando i terremoti avvenuti ieri in Venezuela, voglio farvi sapere che io e la mia famiglia siamo al sicuro a Caracas. Grazie per i tuoi messaggi. Molta forza a tutti i venezuelani e a tutte le famiglie colpite di fronte a questa tragedia"

Putellas si trovava nella capitale venezuelana partecipando a diversi eventi di beneficenza con la sua fondazione, Eleven, in collaborazione con la Monumental League, come riportato da EFE. Da lì, si prevede che voli direttamente a Londra per la sua presentazione come nuova giocatrice nella WSL.

Caracas è vicina al luogo dove entrambi i terremoti si sono verificati entro 38 secondi l'uno dall'altro, e diversi edifici sono stati danneggiati o crollati. L'attuale bilancio delle vittime rimane 164, con quasi 1.000 feriti, ma si teme che possa essere molto peggiore, con l'U.S. Geological Survey che stima una probabilità del 42% tra 10.000 e 100.000 morti.