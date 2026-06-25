Alexia Putellas sceglie le London City Lionesses nella Women's Super League come suo prossimo club dopo aver lasciato il Barcellona

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La leggenda del FC Barcelona Alexia Putellas, una delle giocatrici più importanti non solo per il club catalano ma nella storia del calcio femminile, ha annunciato la sua nuova destinazione: London City Lionesses, nella Women's Super League, per i prossimi due anni.

Putellas, 32 anni, ha trascorso 14 anni al Barcellona, vincendo due Palloni d'Oro nel 2021 e 2022, quattro titoli di Champions League e 10 titoli di campionato, ma ha deciso di lasciare il club alla fine di questa stagione, con grande sorpresa dei suoi tifosi. Nonostante abbia ricevuto offerte da tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti, ha dato priorità al gioco nella Women's Super League per due motivi: essere più vicina alla famiglia a Barcellona e far parte di una squadra competitiva con l'obiettivo di accedere alla Coppa del Mondo 2027 la prossima estate.

London City Lionesses conta già diversi giocatori spagnoli, tra cui la portiera Jana Fernández e l'attaccante Lucía Corrales, entrambe compagne di squadra di Putellas nella nazionale spagnola, e un allenatore spagnolo, Eder Maestre. Un'altra ex giocatrice del Barça, Mapi León, si unirà anch'essa alle Lionesses del London City.

Fondata nel 2019, le Lionesses hanno partecipato al Championship, secondo livello in Inghilterra, vincendo il titolo di campione nel 2024/25, e durante la stagione 25/26 si sono classificate al sesto posto, su 12, nella loro prima stagione nella Women's Super League. Non sono qualificate per la Women's Champions League, quindi Alexia Putellas non affronterà le sue ex compagne, almeno non durante il suo primo anno.