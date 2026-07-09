Alexia Putellas si unirà ufficialmente alle Lionesses del London City la prossima stagione

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Alexia Putellas è stata ufficialmente confermata come nuova giocatrice per le London City Lionesses, confermando le notizie di due settimane fa. Putellas, 32 anni, ha lasciato il FC Barcelona dopo 14 anni, ma secondo rapporti precedenti, il suo obiettivo era rimanere vicina alla famiglia in Spagna e partecipare anche a un campionato competitivo, con l'obiettivo di essere selezionata per la Coppa del Mondo 2027, dove la Spagna difenderà il titolo.

London City Lionesses è una giovane squadra, fondata nel 2019, che ha ottenuto la promozione dal Championship alla Women's Super League dopo aver vinto il titolo di seconda divisione nella stagione 2024/25. Nella stagione successiva 25/26, la prima nella massima serie, le Lionesses conclusero al sesto posto su 12. Tuttavia, poiché non si sono qualificate per la Women's Champions League, Putellas non affronterà le sue ex compagne di squadra al Barcellona.

Si dice che la due volte vincitrice del Pallone d'Oro sia entusiasta di lavorare anche fuori dal campo, per "elevare il calcio femminile in Inghilterra e sulla scena globale". Il club, che è indipendente e non possiede una squadra maschile, a differenza della maggior parte delle squadre di vertice della Women's Super League, afferma che questo è un momento storico nella storia della London City, affermandosi "come un faro di innovazione e indipendenza".