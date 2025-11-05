Alfa Romeo e Maserati uniscono le forze

HQ

Alfa Romeo e Maserati, di proprietà di Stellantis, uniranno ora le loro competenze ingegneristiche per costruire insieme auto con un nuovo nome. Il progetto si chiama Bottegafuoriserie e riguarderà versioni appositamente costruite dei loro modelli esistenti e, se analizziamo il nome, Bottega sta per costruzioni speciali uniche mentre Fuoriserie sta per specializzazione nella forma di quella che si svolge presso le operazioni speciali McLaren, per esempio.

Dal comunicato ufficiale:

"Più che un progetto o un luogo, BOTTEGAFUORISERIE incarna una visione: la culla dell'eccellenza manifatturiera italiana, dove l'arte dell'ingegno, la maestria artigianale e la passione per il bello e la performance si fondono in un unico gesto creativo, trasformandosi in esperienza. Sotto la sua egida prendono forma le interpretazioni automobilistiche più iconiche del nostro Paese: fuoriserie senza tempo, restauri di modelli d'epoca, percorsi sensoriali, ricerca dei materiali e un centro dedicato alla ricerca e allo sviluppo delle massime prestazioni.

BOTTEGAFUORISERIE nasce con il patrocinio della Fondazione Altagamma. Attingendo al DNA unico di entrambi i Brand, l'iniziativa si concentrerà su principali aree tematiche come BOTTEGA, FUORISERIE, Corse e La Storia.

BOTTEGA trasforma le idee in eccezionali 'few-off'

BOTTEGA è il luogo in cui le fuoriserie Alfa Romeo e Maserati vengono create, progettate, sviluppate e costruite, con un'eccellenza ingegneristica che riunisce i migliori designer, tecnici e ingegneri del settore. Tutto è pensato, realizzato e costruito in Italia.

Dedicato esclusivamente ai progetti 'few-off' in edizione limitata, dalla mozzafiato Alfa Romeo 33 Stradale alla suprema Maserati MCXtrema, questo programma rappresenta il cuore sartoriale di BOTTEGAFUORISERIE e diventerà la culla di veicoli ad alta emozione che si spingono oltre i confini. La più ampia Motor Valley, che comprende Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, è la casa della Bottega, dove le idee nascono e si evolvono in un vero e proprio progetto "Bottega". Ogni dettaglio viene lavorato in stretta sinergia con il cliente, trasformando ogni vettura in un pezzo davvero unico".