Alfa Romeo prolunga la vita della Giula e della Stelvio Quadrifoglio poiché i piani per le auto elettriche sono in ritardo

Mentre le vendite di veicoli elettrici aumentano per alcuni, altri marchi stanno faticando, tra cui Alfa Romeo, che non hanno ancora offerto un vero EV. Le versioni elettriche sia della Giulia che della Stelvio avrebbero dovuto essere introdotte da qualche tempo, ma sono state rimandate per rivalutare l'interesse dell'azienda verso le auto completamente elettriche.

Stanno ancora arrivando, solo come ibridi invece, e quindi Alfa Romeo sta ora prolungando la vita della normale Giulia a benzina e della Stelvio Quadrofoglio in diversi mercati chiave.

Sì, le due auto con motore V6 torneranno in vendita a marzo e saranno quindi leggermente modificate per rispettare le nuove normative sulle emissioni e altri standard di sicurezza, e rimarranno rispettivamente con un motore a benzina 4 cilindri da 278 cavalli e un V6 da 2,9 litri.

Il CEO di Alfa Romeo, Santo Ficili, ha dichiarato quanto segue riguardo alla decisione di riavviare la produzione (tramite Auto Car):

"Riapriamo gli ordini per la Giulia e la Stelvio Quadrifoglio per mantenere una promessa fatta ai nostri clienti che prestano maggiore attenzione alle prestazioni estreme e alle emozioni pure insite nel DNA di Alfa Romeo. Questo è il modo migliore per celebrare uno dei simboli più famosi nel mondo automobilistico, che porta con sé una ricerca secolare di eccellenza tecnica applicata alle competizioni e alle auto di produzione. Il Quadrifoglio è l'espressione più autentica della sportività Alfa Romeo e delle nostre auto, progettato per veri appassionati di guida, con l'attenzione sempre rivolta al guida."