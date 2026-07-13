Ali G ha visitato la fase finale di Wimbledon questo fine settimana

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La scorsa settimana è emersa una voce entusiasmante secondo cui Sacha Baron Cohen è pronto a riportare in vita uno dei suoi personaggi più amati: Ali G. Divenne una figura di culto alla fine degli anni '90 grazie a interviste volgari con celebrità e segmenti con telecamere nascoste.

A differenza di Borat e Brüno, però, le apparizioni di Ali G non si basano tanto su riprese nascoste, che potrebbero portare a un ritorno di successo. Inoltre, probabilmente non tutti ricordano Ali G, quindi c'è la possibilità che Baron Cohen possa comunque fare qualcosa di furtivo.

Detto ciò, pensiamo sicuramente che la voce sul ritorno di Ali G sia davvero vera. Cinque ore fa, un post è stato condiviso su Instagram dal nuovo account ufficiale di Ali G, che lo mostrava mentre guardava tennis a "Wimbledore." Puoi vedere il video qui sotto - e detto ciò, immagino che dovremo solo aspettare un annuncio ufficiale per scoprire di cosa si tratta.

È una nuova serie TV, un talk show o magari un film? Cosa speri e pensi che la magia di Ali G possa essere ricreata?