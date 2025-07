Alice in Borderland ottiene un primo teaser trailer per la stagione 3

All'inizio di quest'anno, Netflix ha rivelato che la terza stagione della serie giapponese Alice in Borderland sarebbe stata presentata in anteprima a settembre. All'epoca non abbiamo ricevuto altre informazioni, ma ora che mancano solo due mesi, a quanto pare sono pronti a svelare di più.

Netflix sta ora mostrando il primo teaser trailer della terza stagione e scrive anche su Threads che la serie tornerà il 23 settembre. Questo dovrebbe essere l'ultimo capitolo e a quanto pare lo stesso Joker sarà ora coinvolto nelle competizioni ispirate al battle royale.

Qualcosa da non perdere, forse? Se non hai mai visto Alice in Borderland prima, i primi due sono disponibili su Netflix e vale la pena dare un'occhiata, e il nuovo teaser trailer può essere trovato qui sotto.