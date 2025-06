Alien Ant Farm parla di essere scomparso da Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

HQ

Di recente, è stata rilasciata la colonna sonora completa di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ed è stata presto seguita da una spiegazione del motivo per cui alcuni dei tuoi brani preferiti mancavano dall'elenco. Uno di questi esempi è Alien Ant Farm, che non è stato selezionato per il gioco in uscita nonostante sia apparso nell'originale Pro Skater 3 con la sua traccia Wish. Questa mancanza di rappresentazione è qualcosa di cui la band ha ora parlato in un'intervista con BBC News su TikTok.

Parlando della mancanza, Terry Corso e Dryden Mitchell hanno condiviso i loro pensieri sulla situazione.

Corso ha iniziato dicendo: "È un peccato che non siamo stati invitati o che non ci abbiano incluso? Assolutamente. Capiamo che stanno cercando di portare del nuovo materiale in queste uscite e se devi fare dei tagli, devi fare dei tagli. Non so perché dovevamo essere noi. Sento che la nostra canzone era davvero buona e ha fatto davvero bene".

Mitchell ha poi aggiunto: "In un certo senso capisco, che lo skate assomiglia un po' di più al lato punk, e non siamo una band punk. Ma penso che questo sia ciò che rende una bella collezione, una colonna sonora, essere diversi".

Ti piacerebbe vedere alcune delle band e delle canzoni originali tornare a Pro Skater 3 + 4 su tutta la linea?