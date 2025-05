Alien: Earth confermato per una premiere di agosto

HQ

L'estate scorsa, abbiamo assistito a una fantastica avventura horror cosmica quando Alien: Romulus di Fede Alvarez è apparso nei cinema ad agosto. Anche se quest'anno non avremo un grande film teatrale Alien, abbiamo uno spettacolo promettente a cui guardare avanti, e come Romulus, anche questo punterà a una premiere di agosto.

FX ha appena rivelato che Alien: Earth di Noah Hawley sarà presentato in anteprima su Hulu/Disney+ questo agosto, in particolare il 12 agosto (il 13 agosto per noi nel Regno Unito e in Europa). Secondo Variety, possiamo aspettarci una premiere di due episodi che poi continuerà e offrirà un nuovo episodio ogni settimana per sei settimane fino a quando la stagione di otto episodi non farà il suo corso.

Per quanto riguarda l'argomento Alien: Earth, la sinossi ufficiale aggiunge quanto segue: "Quando la misteriosa nave di ricerca nello spazio profondo USCSS Maginot si schianta sulla Terra, Wendy (Sydney Chandler) e un gruppo di soldati tattici fanno una scoperta fatale che li mette faccia a faccia con la più grande minaccia del pianeta".

Sei entusiasta per Alien: Earth ?