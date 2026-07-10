Alien: Earth La seconda stagione inizia le riprese, aggiunge tre nuovi membri nel cast

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Alien: Earth La seconda stagione ha ufficialmente iniziato la produzione, aggiungendo tre nuovi membri al cast. Dopo che la prima stagione della serie Alien di FX, diretta da Noah Hawley, si è rivelata un successo, era ovvio che la rete ci avrebbe dato una seconda stagione. Anche se ci stiamo avvicinando a un anno dall'inizio della prima stagione, forse non aspetteremo molto a lungo per avere qualche teaser sostanziale della seconda.

Come riportato da Deadline, Sam Spruell, recentemente noto per il suo ruolo di principe Maekar Targaryen in Cavaliere dei Sette Regni, Jerome Flynn, noto per aver interpretato Bronn in Game of Thrones, e Tracey Ullman di Tracey Ullman's Show si uniranno al cast mentre Alien: Earth Stagione 2 entra in produzione. Le riprese della serie sembrano appena iniziate a Londra, e vedono Spruell riunirsi con Hawley dopo il loro lavoro insieme nella quinta stagione di Fargo.

Non sono disponibili dettagli sulla trama per la seconda stagione di Alien: Earth, ma sappiamo che i membri del cast Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Babou Ceesay, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Moe Bar-El e Sandra Yi Sencindiver torneranno. Peter Dinklage è stato anche annunciato come aggiunta alla seconda stagione.

Con l'inizio della produzione della seconda stagione ora, è possibile che la prossima stagione inizi intorno a metà 2027, a seconda di quanto lavoro di post-produzione sarà necessario. In ogni caso, molti fan non vorranno che Hawley e compagni affrettino Alien: Earth Stagione 2, per mantenere la qualità della prima stagione.