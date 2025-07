Alien: Earth potrebbe durare 5 stagioni

HQ

Alien: Earth potrebbe durare almeno 5 stagioni. Questo è secondo Noah Hawley, che crede che lo spettacolo abbia un sacco di potenziale per mantenere l'interesse degli spettatori oltre il suo concetto iniziale. Lo show, attualmente programmato per la premiere il mese prossimo, è progettato per essere una "serie ricorrente", secondo Hawley.

Parlando con Variety, Hawley conferma che ci sono davvero grandi progetti per Alien: Earth. "La prima stagione è la prova del concetto", ha detto. "E se funziona commercialmente, allora la stagione 2 riguarda la costruzione di un modello su cui possiamo immaginare di realizzare una stagione 3, 4, 5. Alien: Earth è "progettato per essere una serie ricorrente. Non so quante stagioni sarebbero. Credo che i finali siano ciò che dà significato a una storia, quindi ho un'idea di dove sto andando a parare".

Anche se afferma di non sapere quante stagioni durerà la storia, con la menzione di una quinta stagione lungo la strada potrebbero già esserci alcuni piani a lungo termine in atto. FX, lo studio dietro Alien: Earth ha recentemente visto importanti successi televisivi con The Bear e Shogun. Quest'ultima serie doveva essere una corsa limitata, ma ora è stata rinnovata fino alla stagione 3. Con Alien: Earth, a condizione che lo show abbia una prima stagione forte, forse non passerà molto tempo prima di vedere come potrebbe essere questo piano a lungo termine.

Alien: Earth debutterà il 13 agosto.