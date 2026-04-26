Alien: Isolation 2 finalmente mostra qualche segno di vita in questo nuovissimo teaser-trailer

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Il video può essere breve, astratto e oscuro. Ma sappiamo tutti di cosa si tratta, e quella luce rossa pulsante è tanto emozionante quanto terrificante, e la dichiarazione è chiara: Alien: Isolation 2 è viva e vegeta. E anche se l'esistenza del gioco è nota da due anni, questo è il primo vero segno di vita mostrato al pubblico. E era ora.

Sono passati dodici anni dal lancio del primo Alien Isolation su Playstation 4 e Xbox One. Un gioco che è stato lodato senza sosta sia dalla stampa che dai videogiocatori. E per questo motivo le aspettative per il sequel sono altissime, per usare un eufemismo. Date un'occhiata al breve clip qui sotto.

Possiamo osare sperare in un annuncio più ufficiale più avanti quest'anno? Sì, il teaser sicuramente lo fa sembrare così, e siamo pronti!

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