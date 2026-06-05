Alien: Isolation 2 riceve un trailer teso al Summer Game Fest

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Le cose si sono fatte inquietanti all'inizio della presentazione del Summer Game Fest, quando Creative Assembly è salito sul palco per mostrarci un primo vero sguardo a Alien: Isolation 2. Il gioco ci porta in un nuovo contesto, ma sicuramente ci metterà in allerta proprio come nel primo gioco, dato che gli Xenomorfi ci stanno dando la caccia.

Alien: Isolation 2 ci porta alla Stazione Kurasaki, una colonia abbandonata che esploreremo durante la nostra ricerca di sopravvivenza. Il team di sopravvivenza di Creative Assembly è salito sul palco dopo la messa in onda del trailer, dicendoci quanto fossero entusiasti di riportare Alien: Isolation dopo 12 anni, ricordandoci quanto tempo sia passato dall'uscita del primo gioco e quanto stiamo invecchiando tutti.

Non c'era una data di rilascio associata a Alien: Isolation 2, né una finestra di rilascio. Ma ci è stato detto che ora possiamo inserire il gioco in wishlist, e ci è stato detto che le sue piattaforme erano PS5, PC, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2.