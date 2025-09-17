Alien: Rogue Incursion Evolved promette una grafica più nitida, nemici più intelligenti, più paura

HQ

Preparati a perseguitare (o essere perseguitato da) gli Xenomorfi ancora una volta. Alien: Rogue Incursion Evolved Edition uscirà il 30 settembre per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, dando al teso sparatutto fantascientifico dello scorso anno una seria revisione next-gen.

Questa nuova edizione non si limita a scatenare il terrore. Offre una grafica notevolmente migliorata con ray-tracing, un sistema di intelligenza artificiale rielaborato per incontri alieni più letali e una serie di modifiche alla qualità della vita. I giocatori possono scegliere tra due versioni: la Standard Edition, che include una manciata di extra ispirati ad Alien: Romulus, e la Deluxe Edition per coloro che bramano "tutte le cose", come un artbook digitale e nuovi motivi mimetici.

Lo sviluppatore Survios promette anche che Rogue Incursion Evolved spremerà ogni grammo di potenza dalla prossima PlayStation 5 Pro, il che dovrebbe rendere quei corridoi bui come la pece ancora più terrificanti. Il trailer di lancio anticipa un'intensa azione in prima persona, corridoi claustrofobici e, naturalmente, l'onnipresente minaccia di uno Xenomorfo in agguato.

Sarai abbastanza coraggioso da tuffarti di nuovo nel buio quando arriverà il 30 settembre?