Aliens: Fireteam Elite 2 gira a 60 fotogrammi al secondo sia su PS5 che su Xbox Series X

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Oggi è il giorno del lancio di Aliens: Fireteam Elite 2, e i fan di tutto il mondo si tufferanno subito per cercare di sopravvivere alle orde di Xenomorfi. Ma perché essere consumati e divorati da un Alieno furioso sia davvero divertente, il gioco deve ovviamente essere tecnicamente rifinito; Nessuno vuole morire a causa di limitazioni tecniche.

Come si comporta sulle diverse piattaforme? GamingBolt ora può rivelare i dettagli, e le notizie sono solo buone. Nonostante sia un gioco multiplayer impegnativo fino a quattro giocatori con tantissimi nemici, effetti spettacolari e ambientazioni dettagliate, gira a 1440p e 60 fotogrammi al secondo sia su PlayStation 5 che su Xbox Series S/X.

Se hai una PlayStation 5 Pro, diventa ancora migliore, dato che gira a 4K e 60 fotogrammi al secondo. Infine, la Xbox Series S offre un 1080p costante a 30 fotogrammi al secondo.

Come abbiamo già riportato, Aliens: Fireteam Elite 2 arriverà anche su Switch 2 e uscirà questo autunno. Dovremo aspettare e vedere come si comporterà quella versione.