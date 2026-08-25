Aliens: Fireteam Elite 2 ottiene la data di uscita per Nintendo Switch 2 e il trailer di lancio

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Aliens: Fireteam Elite 2, il sequel dello sparatutto in terza persona di Cold Iron Studios, è uscito oggi 25 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X/S, e il trailer di lancio è stato mostrato al Gamescom Opening Night Live. Niente da segnalare da un gioco già disponibile? Bene, ci sono buone notizie per gli utenti di Switch 2, dato che la data di uscita è stata confermata e sarà imminente, il 29 settembre 2026.

Come il suo predecessore, Aliens: Fireteam Elite 2 è focalizzato sul multiplayer, con squadre di quattro Colonial Marines, schierate in diversi ambienti e con meccaniche di squadra più approfondite necessarie per sopravvivere. Non si tratta solo di sparare, ma i giocatori hanno bisogno di strategia e coordinazione, oltre alla conoscenza delle diverse classi e abilità tattiche, inclusa l'opzione di creare Specialisti, una classe completamente personalizzabile.

Proverete Aliens: Fireteam Elite 2 su Switch 2 il 29 settembre? Se lo hai già su altre piattaforme, ricorda che il multiplayer offre gioco cross-platform e chat vocale, e include anche la versione Switch 2.