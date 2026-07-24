Aliens: Fireteam Elite 2 verrà lanciato già il mese prossimo

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Se pensavi che la fine di agosto non fosse abbastanza intensa per quanto riguarda i nuovi lanci di videogiochi, considerando che avremo The Sinking City 2, Star Wars: Zero Company, Resonance: A Plague Tale Legacy e Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 nel giro di un paio di settimane, ora un altro grande gioco si unisce a queste fila.

Lo sviluppatore Cold Iron Studio è pronto a mettere il suo action shooter cooperativo, Aliens: Fireteam Elite 2, nelle mani dei fan e lo farà già dal 25 agosto. In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S, questo gioco vedrà i giocatori operare come una squadra di Colonial Marines incaricati di lottare per la sopravvivenza in un ambiente ostile abitato da orde e orde di Xenomorfi.

Ci viene detto che il gioco sarà disponibile in un paio di edizioni, con la Standard Edition a 49,99$ e includendo semplicemente il gioco base. La 40th Anniversary Premium Edition costerà 69,99$ e includerà il gioco base e anche un paio di DLC, ovvero il Ripley's Hive Exterminator Pack e Herk Mondo's Pest Pack, per introdurre alcune opzioni cosmetiche tra cui scegliere e alcune armi esclusive. Arriverà anche il Rain Jackson's Star Pack il giorno del lancio a 9,99 dollari per aggiungere ancora più cosmetici e un'altra arma esclusiva.

Con questa data di lancio in mente, questo modificherà i vostri piani per la finestra di fine agosto per i videogiochi?