Alienware aggiorna i propri laptop con display QD-OLED
QD-OLED con specifiche gaming hardcore è arrivato anche ai laptop di fascia alta
Alienware sta lanciando nuovi laptop da 16" nelle serie Area 51 e Aurora, concentrandosi su opzioni CPU Intel Ultra 200HX meno riflessi e GPU Nvidia RTX 50, ma soprattutto su una revisione del display.
Questo significa enormi miglioramenti:
-0,2ms Tempo di risposta - 15 volte più veloce dei modelli precedenti
-HDR True Black 500
-620 nits Luminosità HDR massima
-120% DCI-P3 Gamma di Colori
-VESA HDR ClearMR 9000 Certified - dichiara l'assenza di ghosting durante scene ad alta velocità.
-Il rivestimento antiriflesso diffonde i riflessi senza sacrificare la qualità del colore.
-Protezione dei pixel con software AI integrato per gestire la salute dei pannelli.
-Struttura resistente con 15 kg di test di pressione del coperchio e una durata della cerniera di 20.000 cicli.
Questo è un enorme miglioramento, dato che i pochi laptop da gaming che usano OLED di solito usano versioni lente a 3ms, e questo aggiornamento li renderà validi per giochi competitivi.