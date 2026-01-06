Alienware aggiorna i propri laptop con display QD-OLED

HQ

Alienware sta lanciando nuovi laptop da 16" nelle serie Area 51 e Aurora, concentrandosi su opzioni CPU Intel Ultra 200HX meno riflessi e GPU Nvidia RTX 50, ma soprattutto su una revisione del display.

Questo significa enormi miglioramenti:

-0,2ms Tempo di risposta - 15 volte più veloce dei modelli precedenti

-HDR True Black 500

-620 nits Luminosità HDR massima

-120% DCI-P3 Gamma di Colori

-VESA HDR ClearMR 9000 Certified - dichiara l'assenza di ghosting durante scene ad alta velocità.

-Il rivestimento antiriflesso diffonde i riflessi senza sacrificare la qualità del colore.

-Protezione dei pixel con software AI integrato per gestire la salute dei pannelli.

-Struttura resistente con 15 kg di test di pressione del coperchio e una durata della cerniera di 20.000 cicli.

Questo è un enorme miglioramento, dato che i pochi laptop da gaming che usano OLED di solito usano versioni lente a 3ms, e questo aggiornamento li renderà validi per giochi competitivi.

