Alienware lancia il suo primo laptop da gaming economico

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Alienware si è resa nota per i costosi PC da gaming, ma ora ha annunciato e lanciato l'Alienware 15, che promette di essere un laptop da gaming economico, come riportato da IGN.

Alienware 15 avrà varianti di un chip AMD Ryzen o Intel Core, insieme a una GPU Nvidia GeForce RTX 4050. Puoi potenziare il tuo gioco a una RTX 5060, se vuoi. Il prezzo di partenza è di 1.299 dollari per la versione base AMD equipaggiata con Ryzen, e 1.349 dollari per un modello Intel. Quindi forse non è un'opzione economica in senso tradizionale.

Il modello più piccolo ha nuove opzioni di chip AMD - un Ryzen 7 260 o un Ryzen 5 220 - e viene fornito con un SSD NVMe da 512GB o 1TB. Dispone inoltre di un display WUXGA (1920 x 1200 Hz) a 300 nit, frequenza di aggiornamento a 165Hz. Ma poi, il modello base da 16 pollici viene fornito con una scheda grafica RTX 5050 da 8GB e 16GB di RAM DDR5, ma solo con una CPU Intel e un display a 120Hz. L'Alienware 15 sarà configurabile con 8GB, 16GB o 32GB di RAM e una batteria da 54Wh o 70Wh.

Quindi, se stavi cercando un nuovo laptop da gaming, potrebbe essere qualcosa da considerare.