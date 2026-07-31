Alix E. Harrow condivide la sua "preoccupazione" su come Netflix affronterà la politica di genere e razza di The Everlasting nella prossima adattamento

HQ

Il mese scorso, Netflix ha annunciato l'intenzione di adattare The Everlasting dell'autrice Alix E. Harrow in un progetto per la piattaforma di streaming. Il libro originale è un romanzo fantasy che segue due personaggi divisi nel tempo, una storia ramificata che racconta una "cavaliere-signora la cui leggenda ha costruito una nazione, e la codarda storica inviata indietro nel tempo per assicurarsi che lei reciti la sua parte—anche se questo gli spezza il cuore", come spiega la sinossi.

In breve, The Everlasting è una storia piuttosto complessa e dinamica, che richiederà abilità e finezza per adattarsi correttamente a un formato che gli spettatori Netflix possano consumare. A questo proposito, come parte del nostro recente periodo al festival Celsius 232 in Spagna, abbiamo avuto il privilegio di parlare con Harrow per saperne di più su questa adattamento e su cosa sia entusiasmata sia forse anche un po' preoccupata.

"Penso che sia emozionante per qualsiasi autore. Non mi dispiacerebbe mai che qualcuno sia interessato ad adattare il mio lavoro. Riuscirà a superare il traguardo? Nessuno dei miei lavori finora. È stato tutto opzionato. Niente è arrivato sullo schermo, quindi non ci ripongo troppe speranze. Mi preoccupo per la politica di genere e quella razziale del testo, che per me erano molto importanti. Non so quanto i produttori Netflix se ne interesseranno a questo, ma almeno avrò un credito da produttore esecutivo per essere fastidioso nella stanza."

Harrow ha inoltre spiegato come non sia particolarmente preoccupata se l'adattamento è una rivisitazione 1:1 del libro, dicendo "Lo considero davvero come qualcun altro che fa arte sulla mia arte. Quindi, se è fedele al libro, queste domande non mi preoccupano molto."

È andata oltre parlando di cosa significano e fanno gli adattamenti per l'opera originale di un autore, osservando "è piuttosto bello. Penso che una delle cose che mi piacciono di più dell'essere autore sia quando le persone fan-art del tuo lavoro perché sembra solo un'altra interpretazione, un'altra iterazione. Penso che sia per questo che esistono le storie. Penso che sia per questo che serve l'arte."

Per ulteriori articoli su Harrow, puoi vedere qui sotto l'intervista completa e sottotitolata localmente con l'autrice, dove scopriamo persino perché ha iniziato a scrivere romanzi fantasy.