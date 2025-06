Alla fine di questa settimana si terrà un Arc System Works Showcase

HQ

In realtà ci sono alcuni spettacoli diversi da non perdere questa settimana. Mentre il periodo Summer Game Fest e Not-E3 è terminato, Bandai Namco ha in programma un Little Nightmares Showcase per domani, 24 giugno, che sarà seguito dal prossimo Spotlight di Capcom giovedì 26 giugno, il tutto poco prima che Arc System Works si unisca al divertimento.

È stato appena confermato che lo sviluppatore giapponese, noto per la sua abilità in combattimento, ospiterà uno showcase venerdì 27 giugno all'ammirevole orario delle 2:00 BST / 3:00 CEST. Sì, morto nel cuore della notte, o molto presto al mattino, a seconda di come lo guardi.

Per quanto riguarda ciò che lo show offrirà, ci è stato detto che fornirà "le ultime informazioni su Arc System Works, incluso l'annuncio di nuovi titoli!" Ma questo non sarà tutto, poiché ci viene anche detto di aspettarci "le ultime informazioni su vari titoli di giochi, inclusi titoli completamente nuovi sviluppati e pubblicati da Arc System Works, annunceremo anche un nuovo progetto a cui Ishiwatari Taisuke sta lavorando".

Considerando la recentissima rivelazione di Marvel Tokon: Fighting Souls, sembra probabile che anche il gioco sarà presentato, quindi se sei interessato a conoscere i prossimi giochi di combattimento, assicurati di seguire la trasmissione, in diretta su YouTube.