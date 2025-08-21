Alla Gamescom abbiamo parlato con Freddy Malavasi di Draw Me a Pixel di un gioco di Sherlock Holmes molto diverso

HQ

Alla Gamescom 2025 abbiamo incontrato il team di Draw Me a Pixel, i creatori di There Is No Game, per parlare del loro nuovo progetto Crushed in Time. Sebbene non sia un sequel diretto, il gioco funge da spin-off, presentando ancora una volta l'eccentrico duo Sherlock e Watson in un mondo che si rifiuta di comportarsi come un'avventura tradizionale.

"Non c'è bisogno di giocare a There Is No Game per godersi Crushed in Time. È una storia a sé stante, ma i fan del primo gioco riconosceranno sicuramente alcuni riferimenti", spiega Malavasi.

Il fulcro qui è quello che gli sviluppatori chiamano un "mondo elastico". Tutto nell'ambiente, dai dipinti ai personaggi, può essere allungato, schiacciato e lanciato in giro per risolvere enigmi. Immagina di prendere una chiave, allungarla come una fionda e rilasciarla in modo che voli direttamente in una serratura per aprire una porta. "È come un punta e clicca con una torsione elastica", ci ha detto.

L'ispirazione visiva attinge dai cartoni animati della vecchia scuola come Looney Tunes e Chi ha incastrato Roger Rabbit, iniettando quell'elasticità esagerata e slapstick in ogni interazione. "Tutto è elastico nel gioco," Ha detto Malavasi con una risata. "Anche i personaggi. Quindi a volte rimarrai sorpreso da come reagisce il mondo".

La storia gioca ancora una volta con le convenzioni del gioco. Questa volta, un NPC scompare misteriosamente dal mondo di gioco di Sherlock e Watson. È un bug? Qualcosa di più sinistro? Sta ai giocatori scoprirlo.

Crushed in Time uscirà nel 2026 su PC, Mac, iOS, Android e Nintendo Switch.