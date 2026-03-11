Allen, il Alien si inserisce nel roster Invincible VS man mano che vengono confermate le date di open beta

HQ

Mancano meno di due mesi all'arrivo del prossimo gioco di combattimento a coppie dell'anno solare, dato che Invincible VS arriverà su PC e console alla fine di aprile. Detto questo, lo sviluppatore Quarter Up e Skybound Entertainment hanno condiviso sempre più informazioni sul gioco e su ciò che offrirà, incluso recentemente che Dupli-Kate sarà un picchiaduro giocabile. Ora sappiamo di un'altra aggiunta che forse è un po' più potente.

È stato confermato che Allen l'Alieno (doppiato da Seth Rogen nella serie animata) entrerà nel roster Invincible VS come prossimo personaggio giocabile. Considerato un combattente di tipo Striker, ci viene detto che Allen usa "la sua mobilità, forza sovrumana e capacità di lotta per colpire chiunque si trovi sulla sua strada. Tiene gli avversari alle calcagna grazie alla sua incredibile forza Unopan ed eccelle in scenari di mix-up in cui può attirare i combattenti e colpirli con la sua posizione corazzata. Lo stile di gioco ad alta intensità di Allen può essere difficile da padroneggiare, ma farlo porterà a combo appariscenti e creative che lasciano dietro di sé tutti i sfidanti."

La buona notizia è che presto potrai testare Allen the Alien, poiché una beta aperta di Invincible VS è in arrivo e inizierà il 9 aprile. Quando ciò accadrà, saranno disponibili fino a 10 dei 18 personaggi giocabili di lancio, tra cui Invincible (Mark Grayson), Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Omni Man, Robot, Monster Girl e Allen the Alien.

Per quanto riguarda la data di lancio fissa per Invincible VS, il gioco è previsto per uscire su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 30 aprile?