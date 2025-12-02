Allenatore brasiliano rilascia sfortunate scuse dopo commenti omofobi: "I colori non definiscono il genere, ciò che definisce è il carattere"

HQ

Abel Braga, allenatore brasiliano di 73 anni, attuale allenatore dell'Inter de Porto Alegre, o semplicemente Inter, ha presentato delle scuse dopo un commento omofobo nella sua prima conferenza stampa, poche ore dopo la sua nomina. Raccontando una conversazione con il direttore sportivo del club, Braga ha detto: "Ho detto: 'Non voglio che la mia dannata squadra si alleni con le maglie rosa, sembra una squadra di froci.' "

Successivamente gli è stato chiesto del suo commento durante la conferenza stampa, e ha affermato di averlo detto con un "tono spensierato" per motivare i suoi giocatori: "Voglio che i ragazzi siano forti". Ha insistito nella sua giustificazione quando ha pubblicato una scusa su Instagram ore dopo: "Prima di tutto, ammetto di aver commesso un errore riguardo al colore rosa durante la mia presentazione. Prima che la situazione degeneri, mi scuso. I colori non definiscono il genere. Ciò che definisce il genere è il carattere. L'Internacional ha bisogno di compostezza e impegno. Forza Inter!"

Braga si è unito all'Inter de Porto Alegre in un momento molto delicato, quarto in fondo alla classifica, costretto a vincere le due partite successive per evitare la retrocessione. Ecco perché Braga ritiene così importante "costruire il carattere" e motivare i suoi giocatori... Anche se la sua scelta di parole, durante la conferenza stampa e persino nelle scuse, lasciando intendere che "carattere" definisca anche il genere, è stata molto sfortunata...

Come allenatore, Braga ha lavorato in decine di club dal 1985, inclusi alcuni dei più grandi del Brasile. In precedenza ha guidato l'Internacional a una Coppa del Mondo Libertadores e per club nel 2006, e ha lavorato per Marsiglia e Al Jazira.