Allenatore della Nazionale degli Stati Uniti Mauricio Pochettino, molto critico verso la mentalità americana con il 'calcio': "Lo sport americano premia i perdenti"

HQ

La Coppa del Mondo 2026 si svolge in tre paesi diversi, ma sono gli Stati Uniti quelli con il maggior numero di città ospitanti, partite e il diritto di ospitare la finale il 19 luglio, nel New Jersey. Sarà finalmente questa la competizione che consoliderà il "calcio" come uno sport importante negli Stati Uniti? Potrebbe benissimo dipendere da quanto lontano arriverà la nazionale degli Stati Uniti (nota come USMNT), il che mette forte pressione all'allenatore Mauricio Pochettino.

"Fin dal primo giorno, quando abbiamo accettato questa sfida, abbiamo detto: trasformiamo tutta la pressione in una fonte di energia", ha spiegato l'allenatore argentino in un'intervista a El País. "Esternamente, quella pressione non esiste perché nessuno considera gli Stati Uniti un contendente. Ma quando abbiamo accettato, abbiamo detto: 'Perché no?' Se analizzi altri Mondiali, vediamo casi come il Marocco nel 2022, o la Corea nel 2002, che ha raggiunto le semifinali."

"Lo sport americano premia i perdenti!", criticò Pochettino

Tuttavia, Pochettino ha una visione critica di come gli americani giochino non solo a football, ma alla maggior parte degli sport, con un sistema più industrializzato in cui le leghe prendono più decisioni sportive rispetto alle squadre stesse, con le squadre con peggiori risultati che di solito reclutano i migliori nuovi giocatori a fine stagione nelle lotterie per bilanciare la competitività (il che spesso porta al "fallimento" in NBA). e senza il rischio della retrocessione.

"La loro cultura è giocosa. Vogliono giocare. Abbiamo detto loro: 'Ragazzi, giocare a calcio è una cosa, competere è un'altra.' Sono due sport completamente diversi. Crescono in una cultura del gioco", ha spiegato Pochettino, con esperienza in club in Spagna, Inghilterra e Francia (tra cui PSG e Chelsea).

"Perché? Se inizi in MLS e non vinci una partita da tre mesi e sei in fondo, quale è la conseguenza se non ci sono promozioni o retrocessioni, né competizioni internazionali? Lo sport americano premia i perdenti!

Ma il calcio è diverso: se premi chi non vince... Se non hai obiettivi, non combatti. Se perdo, cosa succede? Niente. Licenziano semplicemente l'allenatore. Inoltre, il giocatore americano è disciplinato. Ma con un senso di compiacenza che non è buono nel calcio. Ci è voluto un anno e mezzo per cambiare quella mentalità."

Gli Stati Uniti disputeranno la loro partita d'esordio sabato alle 15:00 CEST, alle 14:00 BST contro il Paraguay, e giocheranno anche contro Australia e Turchia. Storicamente, i loro migliori risultati furono un terzo posto nel 1930 e i quarti di finale nel 2002.