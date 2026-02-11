Almeno 10 morti in una sparatoria al liceo canadese

HQ

Dieci persone, incluso il sospettato sparatore, sono state uccise dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco in una scuola superiore a Tumbler Ridge, British Columbia, in uno degli eventi di massa più letali della storia recente canadese. La polizia ha riferito che sei vittime sono state trovate all'interno della Tumbler Ridge Secondary School, altre due in una residenza vicina ritenuta collegata all'incidente e una persona è morta durante il tragitto verso l'ospedale. Almeno due persone rimangono in ospedale con ferite gravi o potenzialmente letali, mentre circa altre 25 sono state curate per ferite lievi.

La sospetta sparatore, descritta dalla polizia come donna, è stata trovata morta all'interno della scuola per quella che sembrava essere una ferita autoinflitta. Le autorità hanno dichiarato di non credere che ci siano altri sospetti o alcuna minaccia continua per il pubblico. Un precedente allarme di emergenza descriveva la sospetta come una donna con un vestito e capelli castani. La polizia non ha confermato quante delle vittime fossero minorenni.

Tumbler Ridge, una comunità remota di circa 2.400 abitanti nel nord della Columbia Britannica, è rimasta sconvolta dall'attacco. La piccola forza di polizia della città è intervenuta entro due minuti dalla prima chiamata. La scuola, che conta circa 160 studenti dai 12 ai 18 anni, rimarrà chiusa per il resto della settimana, con servizi di consulenza disponibili. Il Primo Ministro Mark Carney ha rinviato gli impegni ufficiali ed ha espresso le sue condoglianze, definendo le sparatorie "atti orribili di violenza."

Il Primo Ministro Mark Carney su X:

Sono devastato dalle orribili sparatorie di oggi a Tumbler Ridge, B.C. Le mie preghiere e le mie più sentite condoglianze sono con le famiglie e gli amici che hanno perso i loro cari a causa di questi orribili atti di violenza.

Mi unisco ai canadesi nel piangere con coloro le cui vite sono state oggi cambiate in modo irreversibile, e nella gratitudine per il coraggio e l'altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini.

La nostra capacità di unirci in crisi è il meglio del nostro paese — la nostra empatia, la nostra unità e la nostra compassione reciproca.

Mi sono messo in contatto con il Premier Eby per esprimere le mie condoglianze e con il Ministro della Sicurezza Pubblica, Gary Anandasangaree, che sta coordinando la risposta federale.

I nostri funzionari sono in stretto contatto con i loro omologhi per garantire che la comunità riceva il pieno supporto possibile. Il Governo del Canada è al fianco di tutti i cittadini della Columbia Britannica mentre affrontano questa terribile tragedia.