Almeno 2 morti e 18 feriti dopo che un camion si è schiantato contro un mercato sudcoreano

Un camion leggero ha attraversato un mercato a Bucheon, in Corea del Sud, giovedì, viaggiando per 150 metri (164 iarde) lungo un passaggio fiancheggiato da bancarelle prima di fermarsi, lasciando 2 persone morte e 18 ferite, secondo i funzionari di emergenza e i resoconti dei media.

Le autorità hanno detto che l'autista, sui 60 anni, ha fatto retromarcia con il camion di 28 metri prima di accelerare nel mercato all'aperto. È risultato negativo all'alcol. I filmati delle telecamere a circuito chiuso hanno mostrato gli acquirenti che si occupavano dei loro affari prima che il camion si schiantasse contro uno dei negozi. La polizia ha arrestato l'autista e sta indagando sulla causa dell'incidente.