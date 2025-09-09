Almeno 20 civili uccisi in un attacco russo al villaggio dell'Ucraina orientale

HQ

"Direttamente sulle persone. Civili comuni. Proprio nel momento in cui le pensioni venivano erogate", ha scritto Zelensky su X, dopo che un attacco aereo russo su un villaggio nell'est dell'Ucraina ha ucciso almeno 20 civili. Un'ora fa, il leader ucraino ha invitato i partner internazionali ad aumentare la pressione sulla Russia, sottolineando che il mondo non può rimanere in silenzio o con le mani in mano, e ha sottolineato l'urgente necessità di un'azione coordinata da parte degli Stati Uniti, delle nazioni europee e della più ampia comunità del G20 per rispondere all'escalation di violenza. Naturalmente, se volete saperne di più potete dare un'occhiata al post qui sotto o tramite il seguente link. Go!