Almeno 25 soldati della Guardia Nazionale sono stati uccisi dopo un'incursione contro il boss del cartello più ricercato del Messico

Almeno 25 membri della Guardia Nazionale messicana sono stati uccisi nello stato di Jalisco dopo che le autorità hanno condotto un'operazione contro il capo del cartello Nemesio Oseguera, noto come "El Mencho", ha dichiarato lunedì il ministro della Sicurezza Omar García Harfuch.

Oseguera, capo del Nuovo Cartello di Jalisco e da tempo considerato il signore della droga più ricercato del Messico, aveva una taglia di 15 milioni di dollari sulla sua testa. La sua cattura e morte domenica ha scatenato un'ondata di violenza di rappresaglia, inclusi blocchi e incendi dolosi in diversi stati.

Altri nuovi dettagli sono arrivati anche dal ministro della Difesa Ricardo Trevilla, che ha affermato che le informazioni che portavano all'operazione provenivano da un partner romantico del capo del cartello. Nel frattempo, le autorità restano in massima allerta mentre le forze di sicurezza cercano di contenere ulteriori disordini...