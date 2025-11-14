Almeno 3 morti dopo che l'autobus si è schiantato contro una fermata nel centro di Stoccolma

HQ

Almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite venerdì dopo che un autobus ha virato contro una fermata nel centro di Stoccolma, secondo la polizia svedese. L'incidente è avvenuto alle 15:23 su Valhallavägen, una strada trafficata vicino al Royal Institute of Technology.

La polizia dice che l'autista è stato arrestato con l'accusa di aver causato la morte e lesioni personali, anche se la causa rimane poco chiara. Sottolineano inoltre che non c'era alcuna indicazione che l'incidente fosse intenzionale e gli investigatori stanno lavorando per identificare le vittime.

Il primo ministro Ulf Kristersson su X: "Persone che potrebbero essere state sulla strada di casa dalla famiglia, dagli amici o da una serata tranquilla a casa. Non conosciamo ancora la causa, ma in questo momento il mio pensiero va principalmente alle persone colpite e ai loro cari".