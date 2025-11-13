Almeno 37 morti dopo che un autobus passeggeri è caduto in un burrone in Perù

HQ

Un autobus passeggeri è caduto in un profondo burrone all'inizio di mercoledì dopo essersi scontrato con un altro veicolo nel sud del Perù, uccidendo almeno 37 persone e ferendone altre 13, hanno detto le autorità. L'autobus era partito da Chala, una zona mineraria, e si stava dirigendo verso la città di Arequipa.

Gli incidenti mortali degli autobus in Perù evidenziano i problemi di sicurezza in corso

Walther Oporto, direttore sanitario della regione di Arequipa, ha detto che l'autobus è uscito di strada in una curva ed è caduto per più di 650 piedi sulle rive del fiume Ocoña. I leader locali hanno espresso le loro condoglianze alle famiglie delle vittime, pregando per i morti e augurando una pronta guarigione ai feriti.

Gli incidenti mortali in autobus non sono rari in Perù. Le autorità hanno precedentemente vietato agli autobus tratti pericolosi come la "Curva del Diavolo", dopo che decine di persone sono morte in incidenti passati. Solo nel 2024, il Perù ha registrato circa 3.173 decessi legati al traffico, evidenziando le continue sfide alla sicurezza.