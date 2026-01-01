Almeno 40 morti e 100 feriti nell'esplosione di Capodanno al bar svizzero della stazione sciistica

HQ

Almeno 40 persone sono morte e circa 100 ferite dopo un'esplosione e un incendio che hanno devastato un bar affollato durante le celebrazioni di Capodanno presso la raffinata località sciistica di Crans-Montana, nel sud-ovest della Svizzera, hanno riferito le autorità giovedì.

L'esplosione è avvenuta intorno all'1:30 di notte, ora locale, in un luogo chiamato Le Constellation, dove i festaioli si erano radunati per accogliere il 2026. I procuratori svizzeri hanno affermato che l'incidente sembrava essere stato un incidente e non un attacco, anche se è stata aperta un'indagine completa. Molti dei feriti riportarono gravi ustioni.

Tra le vittime ci sono cittadini stranieri, secondo le autorità del cantone del Vallese, e è stata allestita una linea di assistenza per i parenti. I servizi di emergenza hanno isolato l'area, imposto una zona di divieto aereo e schierato decine di ambulanze ed elicotteri, con i pazienti trasferiti in ospedali di diverse città svizzere.

Il presidente svizzero Guy Parmelin ha espresso le sue condoglianze, definendo la tragedia un momento di lutto nazionale. Le autorità hanno detto che le squadre forensi stanno lavorando per identificare le vittime e restituire i corpi alle famiglie il più rapidamente possibile.

Autorità:

"Al momento consideriamo questo un incendio e non stiamo considerando la possibilità di un attacco... Non posso nascondervi che siamo tutti scossi da quello che è successo durante la notte a Crans... Il nostro conto è di circa 100 feriti, la maggior parte gravemente, e purtroppo decine di persone sono presumibili morti."

"Molte risorse sono state impiegate nella scientifica per identificare le vittime. Queste risorse sono pensate per permetterci di portare i corpi alle famiglie il prima possibile... Sembra che sia stato un incidente causato da un incendio, da qualche esplosione, da qualche petardo lanciato durante le celebrazioni di Capodanno."

Guy Parmelin:

"Quello che era un momento di gioia si è trasformato in una tragedia a Crans-Montana ieri sera, percepito in tutto il paese e oltre. Il Consiglio Federale ne ha preso atto con profondo disappunto. I suoi pensieri sono rivolti alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie e porge le sue più sentite condoglianze."